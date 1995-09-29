Абдрашитова Танзиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитова Танзиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1898

Дата смерти

29.09.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Соболь Мяргуб

Отец ребёнка: Абдрашитов Рамазан

Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Козлова Айша

Отец ребёнка: Абдрашитов Рамазан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрашитов Рамазан

Смерть
29.09.1995
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