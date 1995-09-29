Абдрашитова Танзиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1898
Дата смерти29.09.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1923
Дочь: Соболь Мяргуб
Отец ребёнка: Абдрашитов Рамазан
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Козлова Айша
Отец ребёнка: Абдрашитов Рамазан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрашитов Рамазан
Смерть
29.09.1995