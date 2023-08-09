Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.04.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1888 ст.
Отец: Василий Диомидович
Мать: Агафия Савельевна
Афанасьевская церковь 13.04.1888 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович Чермы мать жена Агафия Савельвна Чермы крестьянин Федор Антонович Чермы жена Марфа Диомидовна ... Показать все
Восприемник
27.03.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.03.1904 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Анна Федоровна Бешкино крестьянин Федор Алексеевич Чермы крестьянская до... Показать все
Восприемник
07.04.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Яков Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Екатерина Романовна Заклинье, Добручинская волость крестьянин Яков Романович... Показать все
Смерть
Неизвестно