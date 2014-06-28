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Широкорад Платон Владиславович
Широкорад Платон Владиславович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
28.06.2014
Пол
Мужской
Отец
Широкорад Владислав Валерьевич
1986 г.р.
Мать
Широкорад (Малинина) Мария Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2014
Отец:
Широкорад Владислав Валерьевич
Мать:
Широкорад Мария Сергеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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