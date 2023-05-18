Уткин Илья Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Илья Ильич

Уткин Илья Ильич

avatar

Место рождения

Герасимово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Герасимово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Лесопильное, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1947
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close