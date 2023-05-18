Уткин Илья Ильич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лесопильное, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1947
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край