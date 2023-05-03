Кузьмичев Андрей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичев Андрей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.03.2011

Жена: Ефремова Любовь Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.04.2011

Дочь: Кузьмичева Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Ефремова Любовь Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.2013

Дочь: Кузьмичева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ефремова Любовь Николаевна

Развод
08.12.2016

Жена: Ефремова Любовь Николаевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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