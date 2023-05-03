Кузьмичев Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.03.2011
Рождение ребёнка
14.04.2011
Дочь: Кузьмичева Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Ефремова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
31.03.2013
Дочь: Кузьмичева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ефремова Любовь Николаевна
Развод
08.12.2016
Пенза, город Пенза, Пензенская область