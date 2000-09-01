Томский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томский Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1973

Сын: Томский Александр

Мать ребёнка: Томская Тамара

Рождение ребёнка
20.09.1979

Сын: Томский Виктор

Мать ребёнка: Томская Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томский Евгений

Мать ребёнка: Томская Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томская Тамара

Смерть
?.09.2000
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