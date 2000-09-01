Томский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1973
Сын: Томский Александр
Мать ребёнка: Томская Тамара
Рождение ребёнка
20.09.1979
Сын: Томский Виктор
Мать ребёнка: Томская Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томский Евгений
Мать ребёнка: Томская Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томская Тамара
Смерть
?.09.2000