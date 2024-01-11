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Искандеров Муса

Место рождения

д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Исмагилов Искандер

Мать: Хабиба

д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мусин Мустафа

Мать ребёнка: не указана

д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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