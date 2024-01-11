Искандеров Муса
Место рожденияд.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Исмагилов Искандер
Мать: Хабиба
д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мусин Мустафа
Мать ребёнка: не указана
д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно