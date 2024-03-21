Зверева (Суворова) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Суворова) Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Дочь: Храпова (Зверева) Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Зверев Леонтий Иванович

Березовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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