Зверева (Суворова) Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Дочь: Храпова (Зверева) Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Зверев Леонтий Иванович
Березовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно