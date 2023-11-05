Емельянова (Гришан) Татьяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1927
Дата смерти05.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927
Отец: Гришан Прокопий
Мать: Гришан Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Григорий
Рождение ребёнка
16.01.1948
Дочь: Хилова (Емельянова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Павлович
Рождение ребёнка
12.11.1958
Отец ребёнка: Лаптев Григорий
Смерть
05.11.2023