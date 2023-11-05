Емельянова (Гришан) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Гришан) Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1927

Дата смерти

05.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927

Отец: Гришан Прокопий

Мать: Гришан Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Григорий

Рождение ребёнка
16.01.1948

Дочь: Хилова (Емельянова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Павлович

Рождение ребёнка
12.11.1958

Сын: Лаптев Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Лаптев Григорий

Смерть
05.11.2023

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