Титова Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Титов Иоанн (Иван) Феофанович

Отец ребёнка: Титов Феофан (Ефан) Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дронова Ульяна Феофановна

Отец ребёнка: Титов Феофан (Ефан) Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Титова Екатерина Феофановна

Отец ребёнка: Титов Феофан (Ефан) Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.1891

Сын: Титов Антоний (Антон) Феофанович

Отец ребёнка: Титов Феофан (Ефан) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Феофан (Ефан) Васильевич

Смерть
Неизвестно
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