Титова Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Титов Иоанн (Иван) Феофанович
Отец ребёнка: Титов Феофан (Ефан) Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Дронова Ульяна Феофановна
Отец ребёнка: Титов Феофан (Ефан) Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1886
Дочь: Титова Екатерина Феофановна
Отец ребёнка: Титов Феофан (Ефан) Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.1891
Сын: Титов Антоний (Антон) Феофанович
Отец ребёнка: Титов Феофан (Ефан) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно