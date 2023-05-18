Яшин Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Григорий Филиппович

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Место рождения

Берли, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.04.1907

Дата смерти

12.09.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Берли, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1945 по 1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.09.1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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