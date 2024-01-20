Губин Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губин Захар
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.02.1936
Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна
Березовка Курагинского Красн края
Рождение ребёнка
1939
Сын: Губин Николай
Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Леонид
Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Анатолий
Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно