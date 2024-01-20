Губин Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Иван Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губин Захар

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.02.1936

Сын: Губин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна

Березовка Курагинского Красн края
Рождение ребёнка
1939

Сын: Губин Николай

Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Леонид

Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Анатолий

Мать ребёнка: Губина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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