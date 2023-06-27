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Черных Светлана Викторона
Черных Светлана Викторона
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1967
Пол
Женский
Отец
Добрынин Виктор Тихонович
1940 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1967
Отец:
Добрынин Виктор Тихонович
Мать: не указана
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