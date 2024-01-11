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Исхак Мусалеев

Место рождения

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Мусалей Сапаров

Мать: Хадыча Ермакова

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1783

Сын: Искандер Искаков

Мать ребёнка: не указана

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно
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