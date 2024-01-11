Исхак Мусалеев
Место рожденияд. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Мусалей Сапаров
Мать: Хадыча Ермакова
д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1783
Сын: Искандер Искаков
Мать ребёнка: не указана
д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно