Стрельцов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцов Юрий Александрович

Место рождения

Воздвиженка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Воздвиженка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно