Томляк Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томляк Елена Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1932

Дата смерти

21.09.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1956

Дочь: Томляк Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Томляк Иван Степанович

Пеньковка, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.09.1965

Сын: Томляк Александр Иванович

Отец ребёнка: Томляк Иван Степанович

Смерть
21.09.2004
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