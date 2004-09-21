Томляк Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1932
Дата смерти21.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1956
Дочь: Томляк Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Томляк Иван Степанович
Пеньковка, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.09.1965
Сын: Томляк Александр Иванович
Отец ребёнка: Томляк Иван Степанович
Смерть
21.09.2004