Малькова Марина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова Марина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1981

Дочь: Ганзюк Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Ганзюк Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганзюк Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Ганзюк Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганзюк Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Ганзюк Анатолий

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