Малькова Марина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1981
Дочь: Ганзюк Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Ганзюк Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганзюк Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Ганзюк Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганзюк Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Ганзюк Анатолий