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Мамсуров Габоци
Мамсуров Габоци
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мамсуров Джанхот
Мать
Мамсурова (Жантиева) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Мамсуров Джанхот
Мать:
Мамсурова ?
Смерть
Неизвестно
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