Усманов Хаернас Хаматнурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хаернас Хаматнурович

Место рождения

Кузембетьево, Мензелинского р-на РТ

Дата рождения

1913

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Усманов Хаматнур

Мать: Усманова Минзифа

Кузембетьево, Мензелинского р-на РТ
Рождение ребёнка
08.06.1939

Дочь: Мухамадиева Фарзана Хаернасовна

Мать ребёнка: Усманова Зайтуна Абдуловна

Рождение ребёнка
01.05.1947

Сын: Усманов Зинур

Мать ребёнка: Усманова Зайтуна Абдуловна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Усманов Анас

Мать ребёнка: Усманова Зайтуна Абдуловна

Рождение ребёнка
10.01.1952

Сын: Усманов Фанас

Мать ребёнка: Усманова Зайтуна Абдуловна

Смерть
1985
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