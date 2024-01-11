Усманов Хаернас Хаматнурович
Место рожденияКузембетьево, Мензелинского р-на РТ
Дата рождения1913
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Усманов Хаматнур
Мать: Усманова Минзифа
Кузембетьево, Мензелинского р-на РТ
Рождение ребёнка
08.06.1939
Дочь: Мухамадиева Фарзана Хаернасовна
Мать ребёнка: Усманова Зайтуна Абдуловна
Рождение ребёнка
01.05.1947
Сын: Усманов Зинур
Мать ребёнка: Усманова Зайтуна Абдуловна
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Усманов Анас
Мать ребёнка: Усманова Зайтуна Абдуловна
Рождение ребёнка
10.01.1952
Сын: Усманов Фанас
Мать ребёнка: Усманова Зайтуна Абдуловна
Смерть
1985