Нигматуллин Вазых Шагимарданович
Место рожденияд.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нигматуллин Шагимардан
Мать: Нигматуллина Фатыма
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1960
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1963
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1966
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1968
Сын: Нигматуллин Расых Вазыхович
Мать ребёнка: Савия
Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савия
Смерть
Неизвестно