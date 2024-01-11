Нигматуллин Вазых Шагимарданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматуллин Вазых Шагимарданович

Нигматуллин Вазых Шагимарданович

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нигматуллин Шагимардан

Мать: Нигматуллина Фатыма

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савия

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савия

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савия

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1968

Сын: Нигматуллин Расых Вазыхович

Мать ребёнка: Савия

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close