Залесова Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
40 лет в 1763 г., 59 лет в 1782 г. дочь старинная взятая в Мехонском остроге государственная, РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Залесов Иван Нестеров
8 лет в 1763 г., 27 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 33 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Залесова Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Залесов Иван Нестеров
7 лет в 1763 г., 26 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 32 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Залесова Анна Иванова
Отец ребёнка: Залесов Иван Нестеров
3 года в 1763 г., 22 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 24 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Баева Авдотья (Евдокия) Иванова
Отец ребёнка: Залесов Иван Нестеров
2 мес. в 1763 г., 19 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 35 лет в 1795 г. дочь старинная той же волости той же деревни РС Шатровская волость 1795 ГАТО (Тобольск). 15... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно