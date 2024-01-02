Залесова Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалесова Ульяна Иванова

Залесова Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

40 лет в 1763 г., 59 лет в 1782 г. дочь старинная взятая в Мехонском остроге государственная, РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Залесов Данило Иванов

Отец ребёнка: Залесов Иван Нестеров

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1763 г., 27 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 33 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Залесова Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Залесов Иван Нестеров

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1763 г., 26 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 32 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Залесова Анна Иванова

Отец ребёнка: Залесов Иван Нестеров

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1763 г., 22 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 24 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Баева Авдотья (Евдокия) Иванова

Отец ребёнка: Залесов Иван Нестеров

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 мес. в 1763 г., 19 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) 35 лет в 1795 г. дочь старинная той же волости той же деревни РС Шатровская волость 1795 ГАТО (Тобольск). 15... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залесов Иван Нестеров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close