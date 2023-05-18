Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Никифор Кононович
Мать: Евдокия Софониевна
Бракосочетание
12.07.1727
Муж: Алексей Аверкиевич
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Городищи, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно