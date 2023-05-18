Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никифоровна

Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Никифор Кононович

Мать: Евдокия Софониевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.07.1727

Муж: Алексей Аверкиевич

Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Городищи, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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