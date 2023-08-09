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Трунов Григорий Лаврентьевич

Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.11.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909

Отец: Трунов Лаврентий Дементьевич

Мать: Трунова Варвара Архиповна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож 22.12.1954
Военная служба
С 23.06.1941
612 стрелковый полк 144 стрелковой дивизии; 5 армия; 202 запасной стрелковый полк. 28.08.1941- 1944 Плен
Рождение ребёнка
26.08.1953

Сын: Трунов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Трунова Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Ферсмана д 5 кв 90
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно