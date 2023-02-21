Стреблянский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1950
Дочь: Резкина Людмила
Мать ребёнка: Стреблянская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тригубова Татьяна
Мать ребёнка: Стреблянская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стреблянская Мария
Смерть
Неизвестно