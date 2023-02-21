Стреблянский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стреблянский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1950

Дочь: Резкина Людмила

Мать ребёнка: Стреблянская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тригубова Татьяна

Мать ребёнка: Стреблянская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стреблянская Мария

Смерть
Неизвестно
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