Булдаков Архип Евтихиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдаков Архип Евтихиев

Место рождения

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

13.02.1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1780 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1784 ст.

Отец: Булдаков Евтихий Семенович

Мать: не указана

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.10.1809 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Палагея

Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Палагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Палагея

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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