Булдаков Архип Евтихиев
Место рождения
Дата рождения13.02.1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1784 ст.
Отец: Булдаков Евтихий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1809 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булдакова Палагея
Рождение ребёнка
1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булдакова Палагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булдакова Палагея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно