Исаев Николай Степанович
Место рожденияТульская область
Дата рожденияДо 1920
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1920
Отец: Исаев Степан
Мать: не указана
Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савостьянова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Исаева Анисья Григорьевна
Воронки, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943
Московская область