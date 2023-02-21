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Исаев Николай Степанович

Место рождения

Тульская область

Дата рождения

До 1920

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1920

Отец: Исаев Степан

Мать: не указана

Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савостьянова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Исаева Анисья Григорьевна

Воронки, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Анисья Григорьевна

Смерть
Около 1943
Московская область
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