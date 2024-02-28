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Двойных Алексей Лукьянов

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Двойных Лукьян Афанасьев

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Двойных Яков Алексеев

Мать ребёнка: Двойных Анна Федорова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Двойных Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Двойных Федор Алексеев

Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Двойных Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Двойных Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Двойных Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двойных Аксинья Алексеева

Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойных Наталья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойных Анна Федорова

Смерть
1806
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
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