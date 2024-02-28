Двойных Алексей Лукьянов
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Двойных Лукьян Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Двойных Анна Федорова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Двойных Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двойных Аксинья Алексеева
Мать ребёнка: Двойных Наталья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Двойных Анна Федорова
Смерть
1806