Пантелеев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПантелеев Анатолий Иванович

Пантелеев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1962

Дочь: Пантелеева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Пантелеева Галина Петровна

Рождение ребёнка
18.11.1971

Сын: Пантелеев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Пантелеева Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close