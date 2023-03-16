Пантелеев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1962
Дочь: Пантелеева Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Пантелеева Галина Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1971
Сын: Пантелеев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Пантелеева Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно