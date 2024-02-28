Stoll Katarina
Место рождения
Дата рождения19.09.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1840
Отец: Stoll Jacob Gottfrid
Мать: Gunthner Elisabeth
Рождение ребёнка
08.11.1860
Сын: Рапп Андреас
Отец ребёнка: Rapp Tobias
Золотое Поле, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.01.1863
Сын: Рапп Кристиан
Отец ребёнка: Rapp Tobias
Рождение ребёнка
02.02.1865
Дочь: Рапп Мария
Отец ребёнка: Rapp Tobias
Рождение ребёнка
27.07.1867
Дочь: Рапп Филиппина
Отец ребёнка: Rapp Tobias
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: Рапп Элизабет Тобияшовна
Отец ребёнка: Rapp Tobias
Ильичево, Советский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно