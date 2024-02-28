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Stoll Katarina

Место рождения

Гоголевка, Феодосийский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

19.09.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1840

Отец: Stoll Jacob Gottfrid

Мать: Gunthner Elisabeth

Гоголевка, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
08.11.1860

Сын: Рапп Андреас

Отец ребёнка: Rapp Tobias

Золотое Поле, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.01.1863

Сын: Рапп Кристиан

Отец ребёнка: Rapp Tobias

Рождение ребёнка
02.02.1865

Дочь: Рапп Мария

Отец ребёнка: Rapp Tobias

Рождение ребёнка
27.07.1867

Дочь: Рапп Филиппина

Отец ребёнка: Rapp Tobias

Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: Рапп Элизабет Тобияшовна

Отец ребёнка: Rapp Tobias

Ильичево, Советский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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