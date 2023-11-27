Чумов Коллистрат Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1841
Дочь: Чумова Екатерина Коллистратовна
Мать ребёнка: Чумова -- Анна Ивановна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумова -- Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно