Чумов Коллистрат Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумов Коллистрат Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1841

Дочь: Чумова Екатерина Коллистратовна

Мать ребёнка: Чумова -- Анна Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумова -- Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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