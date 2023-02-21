Кликич Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1978
Мать ребёнка: Кликич Лилия Миннигалимовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.10.1987
Рождение ребёнка
17.08.1991
Дочь: Upton Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кликич Лилия Миннигалимовна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область