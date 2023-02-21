Кликич Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кликич Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1978

Сын: Кликич Ильдар Иванович

Мать ребёнка: Кликич Лилия Миннигалимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.10.1987

Жена: Кликич Лилия Миннигалимовна

Рождение ребёнка
17.08.1991

Дочь: Upton Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кликич Лилия Миннигалимовна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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