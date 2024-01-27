Князев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1979

Дочь: Некрасова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Князева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев ?

Мать ребёнка: Князева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Анна

Смерть
Неизвестно
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