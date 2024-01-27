Князев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1979
Дочь: Некрасова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Князева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев ?
Мать ребёнка: Князева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Анна
Смерть
Неизвестно