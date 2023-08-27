Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильяс Наилевич

Отец ребёнка: Наил Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рэис Наилевич

Отец ребёнка: Наил Ибрагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лена Наилевна

Отец ребёнка: Наил Ибрагимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наил Ибрагимович

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