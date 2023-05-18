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Волкова Надежда Яковлевна

Место рождения

Лучкино, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Лучкино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Волков Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.12.1926

Сын: Волков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Пурусова Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Рассыпнова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Волкова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович

Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир Александрович

Смерть
?.01.1976
Преображенское, Южский муниципальный район, Ивановская область
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