Волкова Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Волков Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1926
Сын: Волков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Пурусова Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Рассыпнова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Волкова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1976