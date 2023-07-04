Новоселов Савелий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Савелий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Новоселов Федор Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Новоселов Егор Савлельевич

Мать ребёнка: Новоселова Аксинья Козьмина

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Аксинья Козьмина

Смерть
Неизвестно