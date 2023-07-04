Новоселов Савелий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Новоселов Федор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Новоселов Егор Савлельевич
Мать ребёнка: Новоселова Аксинья Козьмина
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно