Рихлинская (Береская) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Береской Николай
Мать: Анна
Рождение ребёнка
16.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно