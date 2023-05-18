Рихлинская (Береская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихлинская (Береская) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Береской Николай

Мать: Анна

Рождение ребёнка
16.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Купновичи, Львівська область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Купновичи, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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