Антонов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Трофимов Антон

Мать: Евфимова Елена

Смерть
Неизвестно
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