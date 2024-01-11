Сорокина (Гетье) Мария- Франциска — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Гетье) Мария- Франциска

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Гетье Александр Федорович-Теодорович

Мать: Прохорова Анна Амвросиевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сорокин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Животовская Е. Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Е. Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин А. Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр МИхайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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