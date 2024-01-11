Сорокина (Гетье) Мария- Франциска
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Петрович
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Животовская Е. Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр МИхайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно