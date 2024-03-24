Васильева (Гаранькина) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения31.08.1924
Дата смерти28.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1924
Мать: Гаранькина Варвара
Рождение ребёнка
24.05.1950
Дочь: Гущина Клавдия Анатольевна
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Иванович
Второво, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1954
Дочь: Сушина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Иванович
Смерть
28.04.1988