Васильева (Гаранькина) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Гаранькина) Антонина Петровна

Место рождения

Зауичье, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

31.08.1924

Дата смерти

28.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1924

Отец: не указан

Мать: Гаранькина Варвара

Зауичье, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.05.1950

Дочь: Гущина Клавдия Анатольевна

Отец ребёнка: Васильев Анатолий Иванович

Второво, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1954

Дочь: Сушина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Васильев Анатолий Иванович

Смерть
28.04.1988
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