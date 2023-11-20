Глызина (Кулакова) Анна Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1925
Дочь: Кудрявцева Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.?
Дочь: Глызина Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколовская Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаец Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно