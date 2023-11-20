Глызина (Кулакова) Анна Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлызина (Кулакова) Анна Антиповна

Глызина (Кулакова) Анна Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулаков Антип Тихонович

Мать: Кулакова Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
22.09.1925

Дочь: Кудрявцева Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.?

Дочь: Глызина Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколовская Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаец Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Глызин Алексей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глызин Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close