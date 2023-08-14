Ивановна Мария Медведева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: Дятлова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Медведев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Медведев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно