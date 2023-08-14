Ивановна Мария Медведева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановна Мария Медведева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: Дятлова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Петр Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Лев Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно