Фролов Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Александр Геннадьевич

Фролов Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 07.?.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 07.?.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 22.?.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова Оксана Михайловна

Бавлы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close