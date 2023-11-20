Злобина Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Злобин Григорей Никонов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдотья Григорьева
Отец ребёнка: Злобин Григорей Никонов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Злобин Григорей Никонов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Злобин Григорей Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно