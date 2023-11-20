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Злобина Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Злобин Григорей Никонов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдотья Григорьева

Отец ребёнка: Злобин Григорей Никонов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Злобин Григорей Никонов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Злобин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Злобин Григорей Никонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Григорей Никонов

Смерть
Неизвестно
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