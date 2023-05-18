Пушменков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.03.1936
Дата смерти17.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1936
Рождение ребёнка
14.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушменкова Роза Дмитриевна
Кузнецово, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.06.1975
Кошта, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область