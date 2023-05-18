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Пушменков Василий Иванович

Место рождения

Подол, Шухободская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

24.03.1936

Дата смерти

17.06.1975

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1936

Отец: Пушменков Иван Степанович

Мать: Пушменкова Прасковия Егоровна

Подол, Шухободская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
14.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушменкова Роза Дмитриевна

Кузнецово, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.06.1975
Кошта, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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