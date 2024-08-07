Конова (Крямина) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения01.07.1877
Дата смерти04.06.1904
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1877
Бракосочетание
08.07.1896 ст.
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Конов Никита Максимович
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.
Дочь: (Конова) Ирина Никитична
Отец ребёнка: Конов Никита Максимович
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.
Сын: Конов Иван Никитович
Отец ребёнка: Конов Никита Максимович
Смерть
04.06.1904
Согласно записи в МК: "от рака, в 26 лет"