Конова (Крямина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конова (Крямина) Анна Семеновна

Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.07.1877

Дата смерти

04.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1877

Отец: Семен Григорьевич Крямин

Мать: Крямина (Назарова) Елена Стефановна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.07.1896 ст.

Муж: Конов Никита Максимович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Конов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Конов Никита Максимович

Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.

Дочь: (Конова) Ирина Никитична

Отец ребёнка: Конов Никита Максимович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.

Сын: Конов Иван Никитович

Отец ребёнка: Конов Никита Максимович

Смерть
04.06.1904
Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Согласно записи в МК: "от рака, в 26 лет"

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