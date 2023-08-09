Смирнова (Асташенкова) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
23.06.1919
Муж: не указан
разведена 23.06.1919 за Н 160 Петроградского суда Петроградского района 1 отд.)
Бракосочетание
16.07.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Галина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Никифорович
Смерть
Неизвестно