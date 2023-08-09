Смирнова (Асташенкова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Асташенкова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Наумцево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумцево, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Развод
23.06.1919

Муж: не указан

разведена 23.06.1919 за Н 160 Петроградского суда Петроградского района 1 отд.)
Бракосочетание
16.07.1919

Муж: Смирнов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Галина Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Никифорович

Смерть
Неизвестно