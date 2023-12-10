Колчина (Лерман) Регина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчина (Лерман) Регина Анатольевна

Колчина (Лерман) Регина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946

Отец: Лерман Анатолий Михайлович

Мать: Лерман Зоя Григорьевна

Бракосочетание
26.07.1968

Муж: Колчин Валерий Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1969

Сын: Колчин Павел Валерьевич

Отец ребёнка: Колчин Валерий Павлович

Рождение ребёнка
07.06.1972

Дочь: Николич Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Колчин Валерий Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close