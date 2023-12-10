Колчина (Лерман) Регина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946
Отец: Лерман Анатолий Михайлович
Мать: Лерман Зоя Григорьевна
Бракосочетание
26.07.1968
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1969
Отец ребёнка: Колчин Валерий Павлович
Рождение ребёнка
07.06.1972
Дочь: Николич Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Колчин Валерий Павлович