Астералис Елена (Элина) Эндриковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астералис Елена (Элина) Эндриковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1925

Сын: Адаман Пётр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.04.1928

Дочь: Адаман Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Астералис ??? ???

Ельница, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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