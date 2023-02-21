Астералис Елена (Элина) Эндриковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1925
Сын: Адаман Пётр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.04.1928
Дочь: Адаман Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Астералис ??? ???
Ельница, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно