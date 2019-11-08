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Лапина Алиса Никитична
Лапина Алиса Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.2019
Пол
Женский
Отец
Лапин Никита Владимирович
1990 г.р.
Мать
Михайловская Александра Николаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2019
Отец:
Лапин Никита Владимирович
Мать:
Михайловская Александра Николаевна
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