Агеева (Кропанева) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Кропанева) Галина Николаевна

Место рождения

Росиия. Свердловская обл. Верхотурский р-н, д. Комиссарово.

Дата рождения

08.10.1952

Дата смерти

02.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1952

Отец: Кропанев Николай Федорович

Мать: Кропанева Ида Ивановна

Росиия. Свердловская обл. Верхотурский р-н, д. Комиссарово.
Рождение ребёнка
26.06.1974

Сын: Агеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Агеев Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Владимир Павлович

Смерть
02.09.2015
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
ОНКО-диспансер
Похороны
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Верхнеборское Кладбище