Агеева (Кропанева) Галина Николаевна
Место рожденияРосиия. Свердловская обл. Верхотурский р-н, д. Комиссарово.
Дата рождения08.10.1952
Дата смерти02.09.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1952
Отец: Кропанев Николай Федорович
Мать: Кропанева Ида Ивановна
Росиия. Свердловская обл. Верхотурский р-н, д. Комиссарово.
Рождение ребёнка
26.06.1974
Сын: Агеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Агеев Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2015
ОНКО-диспансер
Похороны
Неизвестно
Верхнеборское Кладбище